Fiamme in appartamento signora trasportata in ospedale

Perugiatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti, intorno alle ore 16, in via Repubblica della Val d'Ossola per un incendio scoppiato in un appartamento.La signora che si trovava all'interno dello stabile è stata portata fuori e affidata al personale del 118 che l'ha trasportata in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fiamme appartamento signora trasportataAppartamento in fiamme a Città di Castello: donna portata in ospedale per controlli. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri - 00, i Vigili del Fuoco di Città di Castello sono intervenuti in via Repubblica della Valdossola per domare un incendio scoppiato all’interno di un appart ... Da corrieredellumbria.it

fiamme appartamento signora trasportataIncendio a Marconi: parte la scintilla, a fuoco tenda da sole dell'appartamento - Nella puntata di oggi il blitz per sgomberare alcuni alloggi occupati a Cinecittà, la rivolta dei pendolari fermi a Saxa Rubra, l'imprenditore che è diventato ricco grazie ai Pokemon e il fenomeno ... romatoday.it scrive

Fiamme in appartamento a Viterbo, la polizia salva donna 94enne - Attimi di paura questa sera per un incendio scoppiato in una palazzina al numero due di via Po, nel quartiere Ellera di Viterbo. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fiamme Appartamento Signora Trasportata