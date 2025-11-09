Fiamme in appartamento donna trasportata in ospedale
I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti, intorno alle ore 16, in via Repubblica della Val d'Ossola per un incendio scoppiato in un appartamento.La signora che si trovava all'interno dello stabile è stata portata fuori e affidata al personale del 118 che l'ha trasportata in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
