Ferrara tra acrilici e inchiostri inaugurata la mostra sulla Ferrara vista da Stefano Tassi

Ferraratoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra ‘Meta-Ferrara’ di Stefano Tassi si apre alla città. L’esposizione - organizzata da Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco del Comune di Ferrara, segreteria del sindaco e Fondazione Ferrara Arte - presenta dall’8 novembre 2025 all’1 febbraio 2026 presso la Residenza Municipale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Acrilici Inchiostri Inaugurata