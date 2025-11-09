Ferrara città che ama i cani ma non ha spazi per loro Le aree? Tutte lontane dal centro
Ferrara è una città che ama i cani: la popolazione canina è presente e costante e di grande o piccola taglia che siano i nostri amici a quattro zampe, hanno bisogno di spazi adeguati per la socialità e il benessere fisico. Tuttavia, per chi abita nel cuore del centro storico, portare il cane a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
62° Trofeo “Città di Ferrara” Si è svolta mercoledì 5 novembre, nella splendida cornice della Sala dell’Arengo, la conferenza stampa di presentazione del 62° Trofeo “Città di Ferrara” e del 4° Trofeo giovanile “Farina del mio sacco”, storica manifest - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, azzannata per separare due cani: “La padrona salvata dalla vicina” - Ferrara, 10 febbraio 2023 – Due recinti separati, ma non abbastanza: uno dei cani riesce ad zia una lotta per la supremazia e la padrona, senza pensarci due volte, si precipita per dividerli. Come scrive ilrestodelcarlino.it
A Ferrara un cane ogni sei abitanti: "Molti vengono dal sud, ricordiamoci anche di quelli nel nostro canile" - Questo dimostra quanto la nostra sia davvero una città amica dei cani. Segnala ilrestodelcarlino.it
Ci sono 38 cuccioli di cane abbandonati a Ferrara, canile comunale al collasso, aiutiamoli a trovare casa - Non siamo ancora in estate, periodo in cui il numero di animali abbandonati mette davvero paura, ma anche in altre stagioni le persone senza cuore non si fanno scrupoli a gettare in giro cuccioli di ... Come scrive greenme.it