È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Base Hero Upgrade! Questa SBC ti garantisce un Eroe Base non scambiabile. La SBC è ripetibile solo 3 volte e si riattiva dopo 7 giorni Il Premio: Pacchetto Eroi Base (Non Scambiabile). Completando le due sfide, riceverai un pacchetto che contiene 1 Eroe Base. Le 2 Sfide da Completare. Questa SBC è un investimento notevole, richiedendo rose con rating molto alti e l’uso di una carta Squadra della Settimana (TOTW). Sfida Requisiti Chiave Valutazione Minima Premio 1 – Rosa con valutazione 86 Minimo 1 giocatore TOTW 86 OVR 1x Pacchetto giocatori zinco premium 2 – Rosa con valutazione 85 Nessun requisito speciale 85 OVR 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Hero Base