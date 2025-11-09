FC 26 SBC Hero Base
È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Base Hero Upgrade! Questa SBC ti garantisce un Eroe Base non scambiabile. La SBC è ripetibile solo 3 volte e si riattiva dopo 7 giorni Il Premio: Pacchetto Eroi Base (Non Scambiabile). Completando le due sfide, riceverai un pacchetto che contiene 1 Eroe Base. Le 2 Sfide da Completare. Questa SBC è un investimento notevole, richiedendo rose con rating molto alti e l’uso di una carta Squadra della Settimana (TOTW). Sfida Requisiti Chiave Valutazione Minima Premio 1 – Rosa con valutazione 86 Minimo 1 giocatore TOTW 86 OVR 1x Pacchetto giocatori zinco premium 2 – Rosa con valutazione 85 Nessun requisito speciale 85 OVR 1x Pacc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
At the base of the Ritom funicular in Quinto, Ticino, heroes rise - one step at a time. Registration for the Firefighters Challenge 2026 opens 1 February 2026. - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC: Showdown Speciali UWCL – Lione vs Wolfsburg e Bayern vs Arsenal! - È disponibile la SBC flash Showdown Speciali UWCL che ti permette di sbloccare quattro carte Showdown dinamiche basate sui big match della UEFA Women's ... Da imiglioridififa.com
FC 26 SBC UEFA Primetime (UWCL): Alba Redondo (86 OVR) – La Finalizzatrice Spagnola! - Questa è una carta dinamica che si potenzierà in base alle prestazioni reali della sua squadra ... Scrive imiglioridififa.com
EA FC 26 Max 88 Base Hero Upgrade SBC: Requirements, best players & more details - In this article, check out the latest information on EA FC 26 Max 88 Base Hero Upgrade SBC, it's requirements, best players rewards & more details. Secondo khelnow.com