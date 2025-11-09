FC 26 SBC | Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Essien Vidi? e Zambrotta!

È stata rilasciata la SBC Base Icon Matchday Pick, che ti permette di scegliere 1 di 3 Icone Base Garantite dal pool predefinito di Michael Essien, Nemanja Vidi? e Gianluca Zambrotta. Hai 21 giorni per completare le 6 sfide. Il Premio: 1 di 3 Base Icon Matchday Pick (Non Scambiabile). Completando tutte e 6 le sfide, riceverai una scelta tra: Michael Essien (Icona Base). Nemanja Vidi? (Icona Base). Gianluca Zambrotta (Icona Base). Le 6 Sfide da Completare. La SBC è molto costosa, richiedendo fodder di rating altissimo (due rose 87 OVR) e l’utilizzo di una singola carta Squadra della Settimana (TOTW). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

