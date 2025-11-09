È disponibile l’Evoluzione a pagamento “Prodigi della fascia”, pensata per trasformare un’Ala Destra (AD) in un vero e proprio specialista della fascia, con incredibili boost al dribbling, alla velocità e alle mosse abilità. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 20.000 Crediti o 300 FC Points.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: GEN max: 79 OVR. Posizione iniziale: AD. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Rarità Finale: Evoluzioni I.. PlayStyle Aggiunti: Passo veloce, A prova di pressing, Tiki taka.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +10 (MAX: 86). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Prodigi della Fascia – Velocità 90 e 5 Mosse Abilità! (Wing Wizard)