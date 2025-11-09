Fazio il ricordo commosso di Vessicchio | Abbiamo perso un amico

Un silenzio lungo, poi la voce di Fabio Fazio che si incrina leggermente. A Che tempo che fa, la serata si apre con un momento di raccoglimento e commozione. “Se vi permettete – dice Fazio guardando la telecamera – voglio dire, insomma, una puntata un po’ difficile per noi, perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso”. Il conduttore, visibilmente emozionato, ricorda Peppe Vessicchio, scomparso nelle scorse ore, e lo fa con il tono di chi saluta un amico vero. “Come sapete – continua – abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene. Il pubblico italiano, e tutti noi di Che tempo che fa, abbiamo perso un amico che, peraltro, era atteso qui la settimana scorsa e poi invece ha avuto questo problema per cui è stato ricoverato e non è potuto venire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

