Farmacisti in sciopero l’Ordine di Perugia auspica il dialogo | Valorizzare le nuove competenze per il rinnovo del contratto

A seguito dello sciopero nazionale dei farmacisti dipendenti delle farmacie private, che venerdì 6 novembre 2025 ha visto anche a Perugia un’affollata assemblea sotto la sede della Prefettura, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia interviene ufficialmente sulla vertenza. Pur nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rinnovo contratto farmacisti, Fofi: riaprire trattativa e valutare un nuovo inquadramento e una indennità specifica All’indomani dello sciopero nazionale dei farmacisti dipendenti delle farmacie private, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) tor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero farmacisti 6 novembre, protesta contro stipendi fermi e super lavoro - 000 farmacisti sono in sciopero: i sindacati chiedono 360 euro di aumento e un miglioramento generale delle condizioni di lavoro ... Si legge su quifinanza.it

Centinaia di farmacisti in piazza a Perugia - Centinaia di farmacisti sono scesi in piazza anche a Perugia per sostenere il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024: è stata ... Lo riporta msn.com

Sciopero farmacisti. Per il 6 novembre previsti 25 presidi in tutta Italia - Nella giornata di sciopero dei farmacisti dipendenti di farmacia privata proclamata dalle sigle confederali Filcams- Lo riporta farmacista33.it