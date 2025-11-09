Faenza formato esportazione espugna Castenaso | i biancoazzurri sovrastano i padroni di casa

Un brillante Faenza vince con poker a Castenaso. I manfredi hanno dimostrato di saper interpretare bene il match dando vita a una prestazione attenta e propositiva.Dopo i primi quindici minuti di studio da parte di entrambe le squadre, il Faenza passa. Palla recuperata dai manfredi al campo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

