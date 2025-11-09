F1 Toto Wolff si gode Antonelli e rilancia | Non ha ancora vinto dobbiamo spingere ancora

Adesso gongola Toto Wolff. Il Direttore Esecutivo della Mercedes si gode il suo pupillo Andrea Kimi Antonelli che, nella giornata odierna, ha conquistato una splendida seconda posizione al GP del Brasile, ventunesimo atto del Mondiale 2025 andato in scena presso l’iconico circuito di Interlagos. Come già ribadito più volte, il giovane pilota bolognese si è reso artefice di un fine settimana che ha rasentato la perfezione, in cui ha ottenuto costantemente il secondo posto – prove libere, qualifiche, Sprint o gara lunga non fa differenza – dimostrando di essere sempre più in confidenza con la propria monoposto, come dimostra la magistrale difesa su Verstappen negli ultimi giri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Toto Wolff si gode Antonelli e rilancia: “Non ha ancora vinto, dobbiamo spingere ancora”

