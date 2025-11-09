F1 Norris trionfa a Interlagos e scappa via nel Mondiale Antonelli e Verstappen sul podio incubo Ferrari
Lando Norris completa un weekend da sogno sulla pista di Interlagos e domina il Gran Premio di San Paolo 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren fa dunque bottino pieno dopo il trionfo nella Sprint di ieri, effettuando un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del suo primo titolo iridato. Undicesimo successo della carriera per il 25enne nativo di Bristol, che archivia la settima vittoria dell’anno riportando lo storico team di Woking sul gradino più alto del podio in Brasile per la prima volta dal 2012. Norris ha gestito alla perfezione la gara odierna dalla pole position, difendendosi senza sbavature in partenza e nella ripartenza dalla Safety Car per poi far valere la sua superiorità a livello di ritmo sulla lunga distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
: ! Lando Norris trova una gran vittoria nella Sprint in vista del Mondiale trionfando davanti ad Antonelli e Russell. Chiude quarto Verstappen, solo quinto Leclerc e settimo Hamilton. Out Piastri #Tuttospor - facebook.com Vai su Facebook
Lando #Norris trionfa nella Sprint e allunga nel mondiale Le parole del pilota #McLaren #F1 #BrazilGP - X Vai su X
F1 | GP Brasile: vittoria di Norris su un fantastico Antonelli, rimonta super di Verstappen - Lando Norris trionfa a Interlagos, allungando la leadership Mondiale (+ 22 su Piastri). Scrive msn.com
Lando Norris trionfa a Interlagos, sprofonda la Ferrari - Alla ripartenza, al sesto giro, Piastri, che da tempo è in totale confusione, sperona alla prima curva Antonelli che finisce addosso all’incolpevole Leclerc, il monegasco si deve ritirare e ... Da msn.com
Norris vince ad Interlagos davanti ad un magnifico Kimi Antonelli: Verstappen sfiora l’impresa, incubo Ferrari - Al GP del Brasile di Formula 1 2025 Lando Norris consolida la leadership mondiale vincendo a Interlagos davanti a un sontuoso Kimi Antonelli, capace di ... Come scrive fanpage.it