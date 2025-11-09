Lando Norris completa un weekend da sogno sulla pista di Interlagos e domina il Gran Premio di San Paolo 2025, quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren fa dunque bottino pieno dopo il trionfo nella Sprint di ieri, effettuando un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del suo primo titolo iridato. Undicesimo successo della carriera per il 25enne nativo di Bristol, che archivia la settima vittoria dell’anno riportando lo storico team di Woking sul gradino più alto del podio in Brasile per la prima volta dal 2012. Norris ha gestito alla perfezione la gara odierna dalla pole position, difendendosi senza sbavature in partenza e nella ripartenza dalla Safety Car per poi far valere la sua superiorità a livello di ritmo sulla lunga distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Norris trionfa a Interlagos e scappa via nel Mondiale. Antonelli e Verstappen sul podio, incubo Ferrari