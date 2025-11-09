F1 Max Verstappen | Ho dato tutto Contento per il podio ho dovuto fare tanti sorpassi

Max Verstappen ha dato tutto quello che aveva e per questo motivo non ha nulla da recriminare dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Interlagos il pilota del team Red Bull ha messo in scena una rimonta clamorosa: da ultimo a podio. La gara ha visto il successo di Lando Norris che ha preceduto Andrea Kimi Antonelli mentre al terzo posto ha concluso Max Verstappen. Quarta posizione per George Russell, quinta per Oscar Piastri mentre è sesto Oliver Bearman. Settima posizione per Liam Lawson, quindi ottavo Isack Hadjar, nono Nico Hulkenberg, mentre completa la top10 Pierre Gasly.

