Neanche l’amato Brasile ha sorriso a Lewis Hamilton. Nel luogo in cui divenne per la prima volta campione del mondo di F1, il britannico ha finito nella maniera peggiore il week end a Interlagos, ventunesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito sudamericano, dopo aver sofferto non poco nelle qualifiche Sprint e canoniche, oggi è stato autore di un brutto start dalla 13ma casella. Una partenza negativa a cui sono seguiti una serie di contatti nella percorrenza della S di Senna e andando a tamponare l’Alpine di Franco Colapinto nel momento del re-start posteriore al regime di Safety Car. Lewis ha parlato ai microfoni di Canal+ e si è voluto scusare con la Ferrari per l’accaduto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Mi scuso con la squadra per non aver ottenuto un buon risultato”

