F1 Lando Norris | Ho ignorato chi ha detto cavolate su di me e così ho vinto in Brasile
Lando Norris (McLaren) conclude in maniera trionfale il GP del Brasile, 21° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Interlagos il pilota della McLaren ha dominato la scena e si è imposto davanti a Kimi Antonelli (Mercedes) e all’olandese Max Verstappen (Red Bull), autore di una strepitosa rimonta, partendo dalla pit-lane. Bellissima prestazione anche di Kimi, che si è difeso da leone su Max e ha dimostrato le sue qualità di guida. In quarta e quinta posizione troviamo l’altra W15 di George Russell e l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri. Domenica nera per la Ferrari, costretti al ritiro Charles Leclerc e Lewis Hamilton “ Ho spinto tanto, è stata una gara fantastica. 🔗 Leggi su Oasport.it
