F1 in Brasile flop delle Ferrari Vince Norris davanti ad un super Antonelli
Il weekend brasiliano della Ferrari si trasforma in un pomeriggio da incubo nel giro di pochi minuti, rovinando subito la gara di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco è vittima incolpevole di una carambola infernale scatenata da un attacco troppo deciso di Oscar Piastri su Kimi Antonelli: il contatto è pesante, tanto da danneggiare la sospensione anteriore sinistra e causare il ritiro del monegasco. Ancora prima Hamilton aveva danneggiato l’ala anteriore in un contatto nelle retrovie: la Ferrari dell’inglese torna al box ma non è più competitiva. Dopo aver scontato la penalità per l’incidente, l’ex campione del mondo si ritira: dal lontano 2012 era sempre andato a punti ad Interlagos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
