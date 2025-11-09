Il weekend brasiliano della Ferrari si trasforma in un pomeriggio da incubo nel giro di pochi minuti, rovinando subito la gara di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco è vittima incolpevole di una carambola infernale scatenata da un attacco troppo deciso di Oscar Piastri su Kimi Antonelli: il contatto è pesante, tanto da danneggiare la sospensione anteriore sinistra e causare il ritiro del monegasco. Ancora prima Hamilton aveva danneggiato l’ala anteriore in un contatto nelle retrovie: la Ferrari dell’inglese torna al box ma non è più competitiva. Dopo aver scontato la penalità per l’incidente, l’ex campione del mondo si ritira: dal lontano 2012 era sempre andato a punti ad Interlagos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, in Brasile flop delle Ferrari. Vince Norris davanti ad un super Antonelli