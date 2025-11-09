F1 GP Brasile le strategie di gara Norris è in pole Antonelli lo insidierà al via
San Paolo (Brasile), 9 novembre 2025 – Lando Norris tenta la fuga per il titolo mondiale. Sul circuito di Interlagos, per il Gran Premio del Brasile, il pilota inglese sta rullando la concorrenza e ha finora ottenuto il massimo in tutte le sessioni del fine settimana: pole position per la gara Sprint, vittoria in quest'ultima e pole position per la corsa odierna. Un rullino di marcia che conferma il suo strepitoso stato di forma e che rende impietose le performance dei suoi rivali, almeno in questi due ultimi giorni in pista. Oscar Piastri è andato a sbattere durante Sprint Race e oggi scatterà quarto in griglia di partenza, Max Verstappen non ha feeling per via di una RB21 che ieri lo ha tradito e sarà costretto a partire dalla sedicesima casella allo spegnimento dei semafori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
