F1 GP Brasile le pagelle | Verstappen alieno 9 Antonelli maturo 8,5 Leclerc sfortunato 5

Leggo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Interlagos, vittoria di Lando Norris nel GP del Brasile di F1. Il pilota McLaren allunga nel Mondiale e conclude la gara davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Ritiro per le Ferrari di. 🔗 Leggi su Leggo.it

f1 gp brasile le pagelle verstappen alieno 9 antonelli maturo 85 leclerc sfortunato 5

© Leggo.it - F1 GP Brasile, le pagelle: Verstappen alieno (9), Antonelli maturo (8,5). Leclerc sfortunato (5)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

f1 gp brasile pagelleF1 GP Brasile, le pagelle: Verstappen alieno (9), Antonelli maturo (8,5). Leclerc sfortunato (5) - Il pilota McLaren allunga nel Mondiale e conclude la gara davanti a Kimi Antonelli e Max Verstappen. Riporta leggo.it

f1 gp brasile pagelleGp Brasile: Norris pole bis, Antonelli conferma la prima fila. Leclerc 3°, Hamilton e Verstappen eliminati - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Brasile, prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Interlagos ... Come scrive sport.virgilio.it

f1 gp brasile pagellePagelle Sprint Brasile, classifica piloti e costruttori F1: Antonelli fantastico, grinta Leclerc, crisi Piastri - Le classifiche piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo la Sprint del Gran Premio del Brasile vinta da Norris su Antonelli e Russell, quarto Verstappen, quinto Leclerc e Piastri fuori ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Brasile Pagelle