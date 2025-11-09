F1 Gp Brasile la gara | Leclerc out dopo l' azzardo di Piastri penalizzato di 10' ' Hamilton urtato al via è ultimo Live

Xml2.corriere.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il britannico della McLaren ha già vinto la Sprint e, dopo la pole, vuole prendersi tutto per allungare in classifica sui due rivali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp brasile la gara leclerc out dopo l azzardo di piastri penalizzato di 10 hamilton urtato al via 232 ultimo160live

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Brasile, la gara: Leclerc out dopo l'azzardo di Piastri, penalizzato di 10''. Hamilton urtato al via, è ultimo Live

Approfondisci con queste news

f1 gp brasile garaDIRETTA F1 | GP Brasile 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos per la diretta del Gran Premio del Brasile. Come scrive msn.com

f1 gp brasile garaGp Brasile diretta Formula 1: segui la gara di Leclerc e Hamilton a Interlagos LIVE - La gara sarà trasmessa in televisione su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su ... Si legge su corrieredellosport.it

f1 gp brasile garaF1 Gp Brasile, la gara in diretta: Norris in testa, Piastri 2° ma è penalizzato per aver provocato l'incidente con Antonelli e Leclerc. Charles ritirato, Hamilton è ultimo - Norris ha già vinto la Sprint e, dopo la pole, vuole prendersi tutto per allungare in classifica su Piastri. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Brasile Gara