F1 Frederic Vasseur | Leclerc non ha responsabilità per l’incidente Il passo era discreto

Il weekend della Ferrari ad Interlagos era partito male (8° e 11° posto nella Sprint Qualifying) ed è finito peggio, con un doppio ritiro nel Gran Premio di San Paolo 2025. La Scuderia di Maranello vede così allontanarsi in maniera forse definitiva la Mercedes e subisce anche il sorpasso della Red Bull retrocedendo in quarta posizione nel Mondiale costruttori di F1. Grandi rimpianti soprattutto per l’incidente (provocato dal contatto tra Piastri e Antonelli) che ha messo fuori gara un incolpevole Charles Leclerc mentre stava battagliando per la zona podio. “ Charles ha fatto una buona partenza oggi, è partito in una buona posizione, la ripartenza è stata perfetta, era 2° in quel momento e poi ha pagato il prezzo del contatto tra Piastri ed Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Leclerc non ha responsabilità per l’incidente. Il passo era discreto”

