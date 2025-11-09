F1 Brasile | Norris domina una gara pazza secondo Antonelli Terzo un super Verstappen
San Paolo (Brasile) 9 novembre 2025 - Tutta la gara ignorato dalle telecamere, come spesso succede a chi domina incontrastato sula gara. Lando Norris conquista il secondo successo consecutivo e completa il weekend perfetto a Interlagos, dopo aver conquistato doppia pole position e doppio successo con la sprint. Kimi Antonelli conferma un fine settimana da grande campione ed è secondo anche nella corsa domenicale. Completa il podio un magistrale Max Verstappen, dopo essere partito dai box, davanti a George Russell e Oscar Piastri, penalizzato nell'incidente che ha escluso Charles Leclerc dalla gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
