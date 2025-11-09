F1Brasile | trionfa Norris Ferrari ko

19.46 Partito dalla Pole, Lando Norris domina il Gp del Brasile. A Interlagos,il britannico McLaren fa gara di testa e allunga a +24 sul compagno di scuderia Piastri, 5°. Sul podio Kimi Antonelli (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull). Avvio caos.Bortoleto a muro.Safety car. Contatto Sainz-Hamilton-Colapinto. Piastri ostacola Antonelli che costringe al ritiro Leclerc (Piastri 10" di penalità). Hamilton (5" di penalità) si ritira.Norris con due cambi gomme fa gara di testa,tenendo a distanza Antonelli e Verstappen, partito dalla pit lane. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it