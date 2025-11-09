Ex asilo Coccapani | Venduto dal Comune a 670mila euro ecco le case a più di 3 milioni

"Il caso della vendita da parte della Giunta Conti dell'ex-asilo Coccapani è una speculazione da manuale che purtroppo avevamo denunciato più e più volte: i fatti ci danno ancora una volta ragione". Torna all'attacco Una città in Comune, in Consiglio comunale con Diritti in Comune, sulla vendita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it