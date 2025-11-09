Evelina Sgarbi | Papà Vittorio non è più lo stesso e non tornerà più come prima Vogliono silenziarmi Poi la rivelazione

A Verissimo, Evelina Sgarbi ha raccontato con voce ferma e grande amarezza la sua verità sul padre, Vittorio Sgarbi. La figlia del critico d?arte ha denunciato pubblicamente. 🔗 Leggi su Leggo.it

