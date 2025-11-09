Evelina Sgarbi a Verissimo la preoccupazione per il padre Vittorio | Non parla sembra lobotomizzato
Nella puntata del 9 novembre, Silvia Toffanin ha accolto nuovamente nello studio di Verissimo Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. La giovane, che da tempo è in contrasto con il celebre critico d’arte, ha deciso di raccontare la sua verità, parlando apertamente di quanto stia accadendo a suo padre e delle tensioni familiari che ne sono seguite. Sullo sfondo, anche una udienza in tribunale che aggiunge ulteriore peso a una vicenda già delicata e complessa. Tra accuse, rivelazioni e momenti di grande commozione, la storia della famiglia Sgarbi sta suscitando forte attenzione mediatica e toccando profondamente l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it
