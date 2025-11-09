“La lotta all’ evasione fiscale sta producendo risultati concreti: oltre 11 miliardi di euro in più recuperati nei primi nove mesi dell’anno sono la prova che l’azione del governo è efficace e credibile”. È domenica mattina e il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio e volto economico di Fratelli d’Italia, saluta con toni trionfalistici presunti “dati diffusi oggi dal Ministero dell’Economia”: si tratta in realtà del Bollettino sulle entrate tributarie pubblicato dal Dipartimento Finanze mercoledì 5 novembre, stando al quale il gettito da accertamento e controllo nei primi nove mesi dell’anno è salito di 1,1 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Evasione, FdI brinda per i "buoni risultati". La Relazione del Mef dice che il nero è risalito sopra i 100 miliardi