Evasione FdI brinda per i buoni risultati La Relazione del Mef dice che il nero è risalito sopra i 100 miliardi
“La lotta all’ evasione fiscale sta producendo risultati concreti: oltre 11 miliardi di euro in più recuperati nei primi nove mesi dell’anno sono la prova che l’azione del governo è efficace e credibile”. È domenica mattina e il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio e volto economico di Fratelli d’Italia, saluta con toni trionfalistici presunti “dati diffusi oggi dal Ministero dell’Economia”: si tratta in realtà del Bollettino sulle entrate tributarie pubblicato dal Dipartimento Finanze mercoledì 5 novembre, stando al quale il gettito da accertamento e controllo nei primi nove mesi dell’anno è salito di 1,1 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Epifania a Praga: tra castelli, leggende e magia natalizia! Dal 3 al 6 gennaio 2026, vivi 4 giorni da sogno nella “Città dalle cento torri”. Passeggia sul Ponte Carlo, scopri il Castello di Praga, perditi tra le luci dei Mercatini di Natale e brinda con una birra nel - facebook.com Vai su Facebook
Evasione, FdI brinda per i “buoni risultati”. La Relazione del Mef dice che il nero è risalito sopra i 100 miliardi - Calandrini (FdI) esulta per gli 11 miliardi recuperati, ma la Relazione del Ministero mostra un aumento dell'evasione nel 2022 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it