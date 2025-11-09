Euro digitale la fase di sviluppo parte subito in salita
Roma, 9 nov. (askanews) – Dopo un varo apparentemente senza intoppi, già alla prima curva la nuova fase del progetto dell’euro digitale appena lanciata dalla Bce – quella di “sviluppo” – si ritrova all’improvviso in salita. Sulla strada si materializzano ostacoli e possibili resistenze finora rimaste forse sottotraccia. La scorsa settimana, è stata infatti presentata una proposta di emendamenti dal relatore sul progetto di legge per l’euro digitale, lo spagnolo Fernando Navarrete Rojas, del gruppo del Partito popolare europeo, che ha avuto l’effetto se non di ribaltare il tavolo, quantomeno di sparigliare le carte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
