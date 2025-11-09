Estupinan rientro da horror col Parma | per il Milan potrebbe essere arrivato il tempo di Bartesaghi

Parma-Milan, Pervis Estupinan è stato tra i protagonisti negativi del pareggio dei rossoneri contro gli emiliani. Ecco l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Estupinan rientro da horror col Parma: per il Milan potrebbe essere arrivato il tempo di Bartesaghi

