Estupinan rientro da horror col Parma | per il Milan potrebbe essere arrivato il tempo di Bartesaghi

Pianetamilan.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma-Milan, Pervis Estupinan è stato tra i protagonisti negativi del pareggio dei rossoneri contro gli emiliani. Ecco l'analisi della sua partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

estupinan rientro da horror col parma per il milan potrebbe essere arrivato il tempo di bartesaghi

© Pianetamilan.it - Estupinan rientro da horror col Parma: per il Milan potrebbe essere arrivato il tempo di Bartesaghi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

estupinan rientro horror parmaDisastro Estupinan, rientro da incubo - Stasera ha preso il posto di Davide Bartesaghi: ecco come sta andando ... Come scrive milanlive.it

estupinan rientro horror parmaMilan-Parma dal punto di vista tecnico: Saelemaekers croce e delizia, Estupinan solo croce - Analizzando la partita dal punto di vista tecnico sono molte le giocate determinanti che hanno condizionato il risultato, Saelemaekers ... msn.com scrive

Milan, Estupiñan non preoccupa: non è previsto un rientro anticipato dall'Ecuador - La pausa dei campionati per le gare delle nazionali non sta portando particolarmente fortuna al Milan, che al rientro dovrà vedersela a San Siro contro la Fiorentina. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Estupinan Rientro Horror Parma