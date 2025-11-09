Esordio in Serie A per il portiere bergamasco Massimo Pessina | a 17 anni porta il Bologna alla vittoria contro il Napoli

L’ESORDIO. Entra in campo per sostituire il titolare Skorupski e chiude il match di Campionato a rete inviolata. Grande prova per il 17enne di Songavazzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Esordio in Serie A per il portiere bergamasco Massimo Pessina: a 17 anni porta il Bologna alla vittoria contro il Napoli

