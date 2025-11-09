Esonero Juric | il tecnico dell’Atalanta è a forte rischio dopo la sconfitta col Sassuolo C’è già il nome del suo possibile sostituto

Esonero Juric: l’allenatore dell’Atalanta è a rischio in seguito alla sconfitta col Sassuolo. Ecco il nome del suo possibile sostituto. Panchina rovente, crisi nera. L’avventura di Ivan Juric all’Atalanta potrebbe essere ai titoli di coda. La pesante e inaspettata sconfitta casalinga per 3-0 contro il Sassuolo ha scosso l’ambiente bergamasco. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il tecnico croato è ora a forte rischio esonero, e la dirigenza starebbe già valutando i possibili sostituti. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve Un crollo inaspettato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

