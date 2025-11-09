Esonero Conte? Arriva la prima indicazione di Sky | l’ultima ora dopo il Bologna

Sembra essere entrato in un tunnel senza fine il Napoli. Al Dall’Ara i campioni d’Italia si rendono protagonisti dell’ennesima prestazione insufficiente, che si è tradotta in una sconfitta meritatissima contro il Bologna per 2-0. Appena un gol segnato nelle ultime quattro per i partenopei, con la vetta della classifica che adesso rischia di scivolare via. Non possono mancare le critiche nei confronti di Antonio Conte, con i tifosi azzurri spazientiti delle continue prestazioni deludenti della squadra. C’è addirittura chi opta per l’ esonero, opzione al momento non presa in considerazione dalla società. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

