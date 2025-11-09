Stanca di pagare l’IMU? Ora basta presentare un semplice documento e, in certi casi, otterrai subito l’esenzione. Vediamo tutto nei dettagli. Le tasse sono forse l’unica certezza della vita: entro il termine di scadenza, volenti o nolenti, dobbiamo pagarle per il bene della stessa comunità in cui viviamo. Infatti non pagare le imposte significa privare lo Stato di preziose risorse da utilizzare per i servizi pubblici e per aiutare le fasce economicamente più svantaggiate della popolazione. Cityrumors.it Oltre alle classiche Irpef, IVA e Inps ci sono anche le tasse regionali e comunali. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Esenzione IMU: in questo caso basta presentare un semplice documento