Escursionista scivola e rimane ferito | difficile intervento dei vigili del fuoco con l' elicottero

Intervento complesso, quello svolto domenica dal reparto volo dei vigili del fuoco, per soccorrere un escursionista rimasto ferito tra il monte Ramaceto e il passo del Dente, a Orero.L'uomo faceva parte di un gruppo di quattro escursionisti esperti impegnati lungo un sentiero particolarmente.

