Escursionista scivola e rimane ferito | difficile intervento dei vigili del fuoco con l' elicottero

Genovatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento complesso, quello svolto domenica dal reparto volo dei vigili del fuoco, per soccorrere un escursionista rimasto ferito tra il monte Ramaceto e il passo del Dente, a Orero.L’uomo faceva parte di un gruppo di quattro escursionisti esperti impegnati lungo un sentiero particolarmente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

