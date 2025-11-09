ERCH – Latvala domina e conquista il titolo europeo all’Historic Rally Fafe
Il finlandese trionfa vincendo tutte le prove speciali e si laurea campione FIA ERC Historic assoluto. Sul podio Pierangioli-Baldini e Lubiak-Dachowski. Pronostico pienamente rispettato al Historic Rally Fafe, ultimo appuntamento stagionale del FIA ERC Historic, andato in scena nel fine settimana sugli asfalti portoghesi di Fafe. Sui 130,48 chilometri cronometrati, disegnati nelle due giornate di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news