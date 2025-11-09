Equitazione Emanuele Gaudiano ai piedi del podio in Coppa del Mondo a Verona Vince Deusser

La tappa di Verona della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto ostacoli dell’equitazione porta in dote in casa Italia il quarto posto di Emanuele Gaudiano su Esteban de Hus, binomio autore di un doppio netto nel tempo, con il crono di 37.54 al jump-off. La vittoria va al tedesco Daniel Deusser su Otello de Guldenboom, vittorioso grazie al tempo di 36.13 allo spareggio, davanti allo svizzero Alain Jufer su Dante MM, alla piazza d’onore con il crono di 36.92, ed all’altro tedesco Christian Kukuk su Just Be Gentle, terzo in 37.31, con appena 0.23 di margine su Gaudiano. Altri tre binomi, che avevano chiuso con un netto sul percorso base, sono poi incappati in 4 penalità al barrage: quinto l’altro tedesco Richard Vogel su Cloudio in 35. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione, Emanuele Gaudiano ai piedi del podio in Coppa del Mondo a Verona. Vince Deusser

