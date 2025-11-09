Emozioni e brividi al PalaDozza | la Virtus supera in volata la Unahotels Reggio Emilia

Una partita al cardiopalma ha infiammato il PalaDozza, con la Virtus Olidata Bologna che è riuscita a spuntarla, in volata, su una combattiva UnaHotels Reggio Emilia con il punteggio finale di 80?78.La partita Nonostante un avvio equilibrato, chiuso sul 17?17 nel primo quarto, la Virtus ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A decidere la contesa è stata la grande prova offensiva di Morgan, miglior realizzatore dei suoi con 21 punti, affiancato dall'esperienza di Hackett (15) e dalla sostanza di Diouf (11) e Vildoza (10)

