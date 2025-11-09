Emozioni e brividi al PalaDozza | la Virtus supera in volata la Unahotels Reggio Emilia

Una partita al cardiopalma ha infiammato il PalaDozza, con la Virtus Olidata Bologna che è riuscita a spuntarla, in volata, su una combattiva UnaHotels Reggio Emilia con il punteggio finale di 80?78.La partita Nonostante un avvio equilibrato, chiuso sul 17?17 nel primo quarto, la Virtus ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Prima volta da brividi al Maradona con la cornice della Champions League per Alessandro Buongiorno nella sfida tra Napoli ed Eintracht. Il difensore azzurro ha raccontato le sue emozioni e le sensazioni ai microfoni di Radio CRC: "Contro l'Eintracht è stata l - facebook.com Vai su Facebook

Emozioni e brividi al PalaDozza: la Virtus supera in volata la Unahotels Reggio Emilia - A decidere la contesa è stata la grande prova offensiva di Morgan, miglior realizzatore dei suoi con 21 punti, affiancato dall'esperienza di Hackett (15) e dalla sostanza di Diouf (11) e Vildoza (10) ... Segnala bolognatoday.it

Sorpresa al PalaDozza, Virtus schiantata da Cremona e primo ko - Nel Monday night che chiude la terza giornata prima sconfitta in campionato per i bianconeri di Ivanovic superati dalla Vanoli 69- Da ilrestodelcarlino.it

Edwards e la difesa Virtus infiammano il PalaDozza: Monaco ko 77-73 - La Virtus Bologna torna al PalaDozza e, là dove aveva battuto il Real Madrid, ritrova il successo in Eurolega dopo le sconfitte di Valencia e Parigi. Come scrive gazzetta.it