Emirati più coraggiosi dell' Europa prendono distanze da terroristi il tweet del capo degli Imam francesi

Iltempo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Quanto accaduto nelle ultime ore è estremamente grave: Al-Qaeda nella Penisola Arabica ha incitato ad attaccare gli Emirati Arabi Uniti, accusandoli del loro riavvicinamento a Israele e del loro presunto ruolo nella guerra in Sudan. In realtà, il motivo per cui gli Emirati sono così inquietanti per gli estremisti è che incarnano coraggio, chiarezza e pace. Hanno osato fare ciò che molti non hanno avuto la forza di fare: combattere la setta ideologica dei Fratelli Musulmani, fonte di divisione, odio e fanatismo. Questa ideologia ha distrutto intere nazioni, dall'Egitto alla Libia, dal Sudan alla Siria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Emirati più coraggiosi dell'Europa, prendono distanze da terroristi", il tweet del capo degli Imam francesi

