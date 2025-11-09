Emiliano promuove Piemontese a pieni voti e lo proietta in alto | Lui è il futuro della Puglia

Per Michele Emiliano sarebbe stato l'uomo giusto alla guida della Regione Puglia e suo successore naturale, dopo i 10 anni trascorsi al suo fianco, di cui cinque da vicepresidente. Certamente, ha ribadito ieri sera 8 novembre dal palco di Monte Sant'Angelo, “è il futuro della Puglia”.Raffaele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

