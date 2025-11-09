Elodie ha un abbassamento di voce durante il concerto | l’artista in lacrime | VIDEO

Durante il concerto ad Eboli di Elodie, l'artista si è dovuta fermare per un abbassamento di voce, ma i suoi fan le hanno dato sostegno L'articolo Elodie ha un abbassamento di voce durante il concerto: l’artista in lacrime VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elodie ha un abbassamento di voce durante il concerto: l’artista in lacrime | VIDEO

Leggi anche questi approfondimenti

Elodie in lacrime durante il concerto a Eboli, si scusa: "Faccio fatica a cantare, ho un abbassamento di voce" - X Vai su X

Elodie in lacrime al concerto di Eboli: “Faccio fatica, scusatemi” - Elodie in lacrime al concerto di Eboli: “Ho un abbassamento di voce”. Riporta mondotv24.it

Elodie in black-out, ferma il concerto e scoppia a piangere: “Scusatemi tanto”. La reazione sorprendente del pubblico - Durante il tour ‘Elodie Show 2025’, la cantante romana ha interrotto il concerto a Eboli per un improvviso calo di voce: la reazione sorprendente del pubblico. Secondo libero.it

Elodie interrompe il concerto: "Sto facendo molta fatica, chiedo scusa" e crolla in un pianto disperato. Il video - I fan consolano la cantante costretta a fermarsi per un abbassamento di voce: tutti i dettagli Cantante, attrice, seguitissima su Spotify (4 milioni di ascoltatori mensili) e sui social (3,7 milioni d ... Lo riporta today.it