Elicottero scomparso tra Marche e Toscana ricerche in corso a Borgo Pace

Sono in corso da ore le ricerche di un elicottero disperso nella zona di Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino, un'area montuosa al confine tra Marche, Toscana e Umbria. La segnalazione di un possibile velivolo precipitato ha fatto scattare un'imponente operazione di soccorso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un AgustaWestland 109 decollato da Venezia con a bordo due persone. Dopo il decollo, il velivolo avrebbe improvvisamente perso i contatti radio e radar mentre sorvolava l'Appennino, in un'area particolarmente impervia e coperta da fitta vegetazione, dove le condizioni meteo sarebbero state instabili.

