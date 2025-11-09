Elicottero scomparso tra Marche e Toscana ricerche in corso a Borgo Pace
Sono in corso da ore le ricerche di un elicottero disperso nella zona di Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino, un’area montuosa al confine tra Marche, Toscana e Umbria. La segnalazione di un possibile velivolo precipitato ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un AgustaWestland 109 decollato da Venezia con a bordo due persone. Dopo il decollo, il velivolo avrebbe improvvisamente perso i contatti radio e radar mentre sorvolava l’Appennino, in un’area particolarmente impervia e coperta da fitta vegetazione, dove le condizioni meteo sarebbero state instabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Ritrovato Andrea Di Prata il 25enne scomparso ieri mattina, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione di Popoli Terme. Portato in elicottero in ospedale, il giovane è stato rintracciato e salvato dal soccorso alpino non molto distante da casa. #Cronaca #Abr - facebook.com Vai su Facebook
Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. ilmattino.it scrive
Borgo Pace - Elicottero scomparso, ricerche tra Marche e Toscana - Ricerche a tappeto in corso per l’elicottero anche nell’Aretino: il velivolo è scomparso dai radar nel pomeriggio di oggi nei cieli sopra Badia Tedalda, al confine tra Toscana, Emilia- Secondo veratv.it
Elicottero scomparso tra Marche, Toscana e Umbria: ricerche senza sosta nella notte a Borgo Pace - Un elicottero Augusta Westland 109, decollato da Venezia con due persone a bordo, è scomparso dai radar nei cieli tra Marche, Toscana e Umbria: maxi operazione di soccorso in corso nella zona di Borgo ... news.fidelityhouse.eu scrive