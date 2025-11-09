Elicottero scomparso tra Marche e Toscana | ricerche al lago di Montedoglio

Tgcom24.mediaset.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Persi i contatti con un Augusta Westland 109 quando era in volo nel Pesarese. Sul posto soccorsi e forze armate. A bordo due persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

elicottero scomparso tra marche e toscana ricerche al lago di montedoglio

© Tgcom24.mediaset.it - Elicottero scomparso tra Marche e Toscana: ricerche al lago di Montedoglio

Approfondisci con queste news

elicottero scomparso marche toscanaDisperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Si legge su ilmattino.it

elicottero scomparso marche toscanaElicottero con due persone a bordo scompare tra Toscana e Marche - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia. Lo riporta iltempo.it

elicottero scomparso marche toscanaElicottero scomparso tra Marche, Toscana e Umbria: ricerche senza sosta nella notte a Borgo Pace - Un elicottero Augusta Westland 109, decollato da Venezia con due persone a bordo, è scomparso dai radar nei cieli tra Marche, Toscana e Umbria: maxi operazione di soccorso in corso nella zona di Borgo ... Si legge su news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Scomparso Marche Toscana