Elicottero scompare tra Toscana e Marche scattano le ricerche
AGI - Chiamata per avaria e perdita dei contatti con un elicottero civile. Lo rende noto 118 della ASL Toscana Sud Est. Secondo quanto appreso, il velivolo stava sorvolando un'area nel comune di Badia Tedalda ai confini con le Marche (comune di Borgo Pace). Una zona molto impervia dell' Alpe della Luna. È stato allertato il gruppo maxi emergenze con il disaster manager e un infermiere in sala operativa che coordinano i soccorsi con le altre sale operative provinciali confinanti. Nell'area sono state attivate 2 ambulanze:, squadre di vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il Soccorso alpino e speleologico della Toscana, la croce rossa italiana e un elicottero dell'Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Agi.it
