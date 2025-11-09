Elicottero scompare dai radar ricerche in corso tra Toscana e Marche | due persone a bordo ipotesi avaria

In corso le ricerche di un elicottero privato scomparso dai radar nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre, al confine tra Toscana e Marche. Stando a una prima ipotesi, il velivolo potrebbe aver avuto un'avaria mentre sorvolava una zona impervia dell'Alpe della Luna. A bordo ci sarebbero due persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari impegnati da ore nelle ricerche di una giovane scomparsa a #Montalcino: in campo unità cinofile, elicottero Drago e squadre specializzate TAS - facebook.com Vai su Facebook

«Elicottero scompare dai radar e precipita nei boschi», in corso le ricerche nel Pesarese: a bordo due persone - Potrebbe essere precipitato o costretto a un atterraggio d'emergenza nei boschi di Borgo Pace. Si legge su msn.com

Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Secondo ilmattino.it

Elicottero scompare dai radar e precipita tra i boschi, ricerche con gli infrarossi - L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il velivolo ha improvvisamente perso i contatti radio. Lo riporta msn.com