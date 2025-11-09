Elicottero scompare dai radar e precipita tra i boschi ricerche con gli infrarossi

Pesaro, 9 novembre 2025 – Elicottero precipitato tra i boschi a Borgo Pace: ricerche nella notte con gli infrarossi Un elicottero è precipitato nel tardo pomeriggio di oggi sulle alture di Borgo Pace, al confine tra Marche e Toscana. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando il velivolo, in volo verso la Toscana, ha improvvisamente perso i contatti radio, scomparendo dai radar mentre sorvolava una zona boschiva e impervia nei pressi di Parchiule, dove è stato allestito il campo base dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elicottero scompare dai radar e precipita tra i boschi, ricerche con gli infrarossi

