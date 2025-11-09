Elicottero privato scompare dai radar sopra ai boschi di Badia Tedalda ricerche a tappeto Si temono vittime

Ricerche a tappeto per un velivolo scomparso dai radar nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre, nei cieli di Badia Tedalda. Un elicottero privato avrebbe avuto un'avaria in una zona impervia al confine tra Toscana, Emilia Romagna e Marche. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Elicottero privato scompare dai radar al confine con le Marche, ricerche a tappeto - Sono in corso da questo pomeriggio le ricerche di un elicottero privato con due persone a bordo disperso nell’area dell'Alpe della Luna, al confine con le Marche. Scrive rainews.it

Elicottero scompare dai radar, ricerche in corso tra Toscana e Marche: due persone a bordo, ipotesi avaria - In corso le ricerche di un elicottero privato scomparso dai radar nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre, al confine tra Toscana e Marche ... Come scrive fanpage.it

Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Lo riporta ilmattino.it