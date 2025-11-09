Elicottero precipitato con due persone Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo Era scomparso dai radar Cosa sappiamo

Un elicottero privato con a bordo due persone è scomparso dai radar intorno alle 15. Potrebbe essere precipitato o costretto a un atterraggio d'emergenza nei boschi di Borgo Pace,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - «Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. Era scomparso dai radar. Cosa sappiamo

Argomenti simili trattati di recente

Intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'elicottero per recuperare un pilota di parapendio precipitato tra gli alberi - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Scrive ilgazzettino.it

Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Come scrive ilmattino.it

Elicottero disperso sull'Appennino, la segnalazione: «È precipitato». Ricerche in corso. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Secondo msn.com