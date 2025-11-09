Elicottero precipitato con due persone Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo A bordo l' imprenditore Paglicci Cosa sappiamo

Corriereadriatico.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un elicottero privato con a bordo due persone è scomparso dai radar intorno alle 15. A bordo Mario Paglicci, il proprietario del velivolo, imprenditore aretino nel campo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

elicottero precipitato con due persone le ricerche tra borgo pace e provincia di arezzo a bordo l imprenditore paglicci cosa sappiamo

© Corriereadriatico.it - «Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. A bordo l'imprenditore Paglicci. Cosa sappiamo

Contenuti che potrebbero interessarti

elicottero precipitato due personeElicottero precipitato, chi c’era a bordo. L’ultimo messaggio, poi il silenzio. Ricerche ostacolate dalla nebbia - Il sistema satellitare, rilevato il segnale di emergenza, ha fatto scattare le ricerche al confine fra Toscana e Marche ... Lo riporta lanazione.it

elicottero precipitato due personeElicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Secondo msn.com

elicottero precipitato due persone«Elicottero precipitato con due persone». Le ricerche tra Borgo Pace e provincia di Arezzo. Era scomparso dai radar. Cosa sappiamo - Un elicottero privato con a bordo due persone è scomparso dai radar intorno alle 15. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Precipitato Due Persone