Elicottero disperso tra Toscana e Marche a bordo un imprenditore e il pilota

Sarebbe precipitato un elicottero a bordo con un imprenditore e il pilota al confine tra Toscana e Marche nei pressi dell'Alpe della Luna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Elicottero disperso tra Toscana e Marche, a bordo un imprenditore e il pilota

Sub disperso alle Formiche. Sul posto sommozzatori e l’elicottero dei Vigili del fuoco Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2025/10/11/sub-disperso-alle-formiche-sul-posto-sommozzatori-e-lelicottero-dei-vigili-del-fuoco/ e clicca sul link in bio . . . #mare - facebook.com Vai su Facebook

Elicottero decolla dal Lido di Venezia, disperso tra Toscana e Marche. A bordo due persone - Si tratta di un Augusta Westland 109 partito con a bordo un noto imprenditore orafo toscano e il pilota. Si legge su msn.com

Disperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Lo riporta ilmattino.it

Elicottero civile disperso nel Pesarese: scattati i soccorsi tra Toscana e Marche - Sono in corso le ricerche nella zona settentrionale del territorio marchigiano per un elicottero scomparso dai radar nel pomeriggio di oggi, domenica 9 novembre, nei cieli di Badia Tedalda. Si legge su tg.la7.it