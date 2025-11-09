Elicottero disperso sull' Appennino ricerche a tappeto L' avaria e l' uscita dai radar Era decollato da Venezia con a bordo un imprenditore

Ilgazzettino.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO - Un elicottero privato con due persone a bordo, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre ai piedi dell'Appennino al confine tra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

elicottero disperso sull appennino ricerche a tappeto l avaria e l uscita dai radar era decollato da venezia con a bordo un imprenditore

© Ilgazzettino.it - Elicottero disperso sull'Appennino, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia con a bordo un imprenditore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

elicottero disperso sull appenninoElicottero disperso sull'Appennino, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia con a bordo un imprenditore - Un elicottero privato con due persone a bordo, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre ai piedi dell'Appennino al confine ... Da ilgazzettino.it

elicottero disperso sull appenninoElicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Scrive msn.com

elicottero disperso sull appenninoDisperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Disperso Sull Appennino