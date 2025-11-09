Elicottero disperso sull' Appennino con due persone a bordo ricerche a tappeto L' avaria e l' uscita dai radar Era decollato da Venezia

Ilgazzettino.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro-Urbino, ai piedi dell'Appennino al confine tra Marche,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

elicottero disperso sull appennino con due persone a bordo ricerche a tappeto l avaria e l uscita dai radar era decollato da venezia

© Ilgazzettino.it - Elicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia

News recenti che potrebbero piacerti

elicottero disperso sull appenninoElicottero disperso sull'Appennino con due persone a bordo, ricerche a tappeto. L'avaria e l'uscita dai radar. Era decollato da Venezia - Un elicottero, decollato da Venezia, risulta disperso dal tardo pomeriggio di domenica 9 novembre in provincia di Pesaro- Lo riporta ilgazzettino.it

elicottero disperso sull appenninoDisperso un elicottero tra Toscana e Marche, in corso le ricerche. «Scomparso dai radar, ipotesi avaria» - Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. Da ilmattino.it

elicottero disperso sull appenninoElicottero scomparso tra Marche e Toscana, ricerche in corso a Borgo Pace - Sono in corso da ore le ricerche di un elicottero disperso nella zona di Borgo Pace, in provincia di Pesaro Urbino, un’area montuosa al confine tra Marche, ... Secondo thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Elicottero Disperso Sull Appennino